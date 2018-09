Frosinone, Stirpe conferma Longo: "Non è il maggior responsabile"

© foto di Federico Gaetano

In diretta a Sky Sport il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato della posizione del tecnico Longo, al termine della sconfitta per 1-2 contro il Genoa:

Longo verrà confermato?

"La posizione della proprietà su Longo è già chiara, l'ho detta anche ai tifosi. È un allenatore troppo integralista, quando nelle difficoltà bisognerebbe essere un po' più flessibili. Oggi lo ha fatto e il Frosinone ha fatto passi in avanti, non meritavamo di perdere. Non posso rimproverare nulla a Longo, che come me è uno dei responsabili di questa situazione, ma non il maggiore".

Si parla di un possibile ritiro?

"La squadra andrà in ritiro a tempo indeterminato. Alcuni gol presi ci devono far riflettere, qualcuno deve prendersi le proprie responsabilità. C'è un po' di timore, dobbiamo lavorare tanto: non abbiamo niente da perdere. Il campionato è all'inizio, possiamo ancora recuperare".