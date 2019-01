© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, a margine dell'inaugurazione della Hall of fame della squadra ciociara, ha parlato anche di calciomercato. E ha elencato tutti i calciatori che lasceranno la squadra in questa finestra di calciomercato: "Saranno 8 in totale, salvo cambiamenti al momento non preventivati, i calciatori che abbandoneranno il Frosinone in questa sessione di mercato. Qualcuno è già andato via, altri lo faranno a breve. Ardaiz e Soddimo hanno già lasciato Frosinone, mentre gli altri che andranno via sono Hallfredsson, Vloet, Crisetig, Perica, Matarese e Besea", le sue parole riportate da 'Tuttofrosinone'.