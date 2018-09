Frosinone, Stirpe: "Il nostro pubblico ci darà carica"

© foto di Federico Gaetano

Tutto è pronto per l'esordio in Serie A al Benito Stirpe: il Frosinone, contro la Sampdoria, debutterà in casa dopo la squalifica per i fatti della finale playoff con il Palermo. A parlare, prima della partita ai microfoni di Dazn, è il presidente Maurizio Stirpe: "Sicuramente il nostro pubblico ci ha dato grande carica e stimoli importanti. Da questo punto di vista ci fa piacere essere tornati a casa e speriamo che questo sia il giusto viatico per iniziare la stagione nel migliore dei modi".