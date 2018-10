Frosinone, Stirpe: "Il ritiro continua. Non soddisfatto della gara di oggi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio con l'Empoli, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato di mister Longo e della squadra. Questo quanto raccolto dal sito ufficiale dei ciociari: "Non si può essere soddisfatti di una partita del genere. È vero che potevamo vincere ma anche perdere. E non vincere questa partita con l’Empoli avrà sicuramente delle ripercussioni sulla classifica. In certe fasi c’è stato un progresso, in altre fasi ritengo che la situazione sia rimasta la stessa".

Longo? "Ho detto all’inizio della settimana che difenderò l’allenatore fino a quando sarà difendibile. Oggi non penso di potergli imputare gravi responsabilità. Le responsabilità a mio parere andrebbero attribuite ai veri artefici che hanno fatto degli errori che secondo me si vedono in B, ma non certamente in Serie A".

Squadra? "Alla squadra non dico niente, continuerà il ritiro come avevo preannunciato. Da questa situazione che era stata preparata a tempo indeterminato ne usciremo fuori soltanto quando vedrò sul campo gente che ha la consapevolezza del ruolo e della responsabilità che svolge. Il ritiro servirà anche a manifestare la rabbia che hanno la società e i tifosi nei confronti di certi comportamenti. Non ci stanno facendo vedere, questi giocatori, le cose che in altre piazze hanno mostrato".

SPAL e Parma fondamentali per Longo? "Sì, ritengo che all’interno del nostro mondo Longo sia stato quello che ha saputo correggersi di più. Una volta tanto sulla gogna bisogna mettere chi scende in campo e chi ha delle effettive responsabilità di quello che sta succedendo a Frosinone".