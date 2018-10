Frosinone, Stirpe: "Longo quasi intoccabile. Devo ringraziare Campbell"

© foto di Federico Gaetano

"Longo sarebbe rimasto anche in caso di sconfitta. Moreno è un quasi intoccabile". Inizia così l'intervista del 'Corriere dello Sport' a Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone. "Mi sarei aspettato - prosegue - qualcosa di più in queste prime dieci giornate, è vero, ma non posso ignorare le condizioni da cui siamo partiti".

Sul mercato di gennaio: "Se non saremo in una condizione di classifica disperata, qualcosa faremo per rinforzarci. L'importante è essere competitivi".

Sull'arrivo in estate di Joel Campbell: "E' stata una opportunità e l'abbiamo colta. Con l'Arsenal avevamo trattato anche Lucas Perez, invece era possibile ingaggiare Campbell e lo devo ringraziare: non era da tutti lasciare un grande club per venire a Frosinone. E' stato un investimento importante, farà parlare di sé".