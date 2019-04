© foto di Federico Gaetano

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato in esclusiva e in diretta ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione che va in onda ogni giovedì su MC Sport, realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it: "Salvezza? La situazione è molto difficile, anche se non definitivamente compromessa. Il mio obiettivo, come detto ai ragazzi in più di un'occasione e ribadito anche qualche giorno prima della SPAL, è di fare partite in cui scarichiamo a terra le potenzialità che abbiamo. Purtroppo paghiamo un avvio disastroso. Nelle prime 8 partite abbiamo fatto un punto, nelle altre ventidue invece diciannove. Avessimo fatto un po' meglio all'inizio saremmo con Empoli e Bologna. Ai ragazzi chiedo di raccimolare quanti più punti possibili. Si può anche retrocedere ma un conto è farlo esprimendo le potenzialità, un altro è senza far nulla, banalizzando lavoro di proprietà e dirigenti che avevano fatto scelte confidando in questi giocatori".