© foto di Federico Gaetano

Non ha parlato solo degli otto giocatori in uscita Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone che quest'oggi ha inaugurato la hall of fame del club ciociaro. Il numero uno della società di Serie A s'è espresso anche sugli innesti da perfezionare da qui a fine mese: "Inizialmente volevamo togliere 9 calciatori e prenderne 4. C'è però un probabilmente cambiamento poiché uno dei 9 che volevamo cedere è stato reinserito in rosa da mister Baroni: si tratta di Sammarco. Salvo cambiamenti dunque le cessioni saranno 8, mentre oltre Valzania prenderemo un altro centrocampista e un attaccante. Per la difesa il tecnico non ha chiesto nulla", le sue parole riportate da 'Tuttofrosinone'.