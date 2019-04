© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato in esclusiva e in diretta ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione che va in onda ogni giovedì su MC Sport, realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it: "La Fiorentina è una squadra giovane e di ottima prospettiva. Come tutte queste squadre può fare una grandissima partita, impartendoti una lezione sonora, come anche concedere qualcosa. Sarà una partita imprevedibile, anche se la Fiorentina è più forte di noi ed è favorita. Noi dovremo rendere loro la vita dura, provando un'impresa. Se vogliamo cullare una minima ambizione o speranza di essere ancora competitivi per la salvezza dobbiamo fare tante imprese quante volte abbiamo fallito finora. Non abbiamo nulla da perdere: andiamo lì e giochiamoci il tutto per tutto con intelligenza".