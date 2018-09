Frosinone, Stirpe: "Zamparini si occupi dei propri demeriti"

© foto di Federico Gaetano

Le polemiche per la finale di ritorno dei playoff di B tra Frosinone e Palermo non si sono ancora placate e il presidente dei laziali Maurizio Stirpe torna a parlare del ricordo del club rosanero ai microfoni di Radio Sportiva: "Non capisco perché dovrei prendere un caffè con Zamparini. Il tempo deve rasserenare il patron del Palermo per la valutazione di certe situazioni. Nel momento in cui non si riescono a raggiungere determinati obiettivi, ci si deve preoccupare più dei propri demeriti e non di quelli degli avversari. Quando non si è troppo oggettivi nei fatti tutto è più difficile, noi comunque ci stiamo difendendo in tutte le sedi, la nostra promozione è stata ottenuta sul campo".