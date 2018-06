Frosinone, Terranova: "Dopo il Foggia siamo rimasti uniti"

Darijo Srna ha accettato la proposta del Cagliari. Dodici giorni dopo il blitz in Sardegna (durante il quale ha visitato la città e le strutture del club, accompagnato da alcuni dirigenti, tra cui il dg Passetti), il 36enne croato ha detto sì ai rossoblù. All'inizio della prossima...

Cagliari, Srna accetta la proposta sarda: in settimana le visite

Frosinone, Ciociaria Oggi in prima pagina: "La rabbia e l'orgoglio"

Avellino, preso Marten Wilmots: arriva a parametro zero

Salernitana, non si molla la pista che porta a Gyomber

Salernitana, si insiste per Memushaj. Il Benevento batte cassa

Brescia, esperienza per la porta: arriva Alfonso

Brescia, pronto il rinnovo per Tonali: il regista firmerà fino al 2023

Brescia, prove di rinnovo per Dall'Oglio. Accordo fino al 2021

Padova, per l'attacco si pensa a Vido e Bonazzoli

Le pagelle del Palermo - Coronado ci prova, La Gumina non punge

Palermo, presentato ricorso per l'invasione dei tifosi del Frosinone

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy