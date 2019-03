Frosinone-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Zaza con Belotti. Gori dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ambizioso Torino di Walter Mazzarri vuole continuare a volare e proseguire nella sua striscia positiva. La formazione granata è in serie utile da sei giornate, in cui ha ottenuto quattro vittorie e 2 pareggi, mantenendo sempre la porta inviolata. Dall'altra parte ci sarà il Frosinone, alla ricerca disperata di punti salvezza, necessari per insidiare Bologna, Empoli, SPAL e Udinese. Baroni schiera i suoi con il 3-5-2, dove la sorpresa è rappresentata dall'impiego di Gori a centrocampo. Paganini e Molinaro occuperanno le corsie laterali, mentre davanti ci saranno Ciano e Pinamonti. Anche Mazzarri opta per il classico 3-5-2, con Moretti al posto di Djidji e il rientro di Rincon in mezzo. In attacco sarà Simone Zaza a fare coppia con il Gallo Belotti.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Gori, Molinaro; Ciano, Pinamonti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza.