Frosinone, traballa Longo. Decisiva la sfida contro il Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Panchina calda per Moreno Longo. Il brutto ko di ieri sera contro la Roma conferma lo stato di crisi dei ciociari, fin qui incapaci di segnare un solo gol in sei partite. Inoltre i canarini hanno la seconda peggior difesa, con 16 reti al passivo e tre sconfitte umilianti (due 4-0 subiti, contro Atalanta e Roma e uno 0-5 contro la Sampdoria). Un solo punto in classifica e penultima posizione data solamente dai tre punti di penalità inflitti al ChievoVerona. Secondo quanto riporta Ciociaria Oggi è già decisiva la prossima contro il Genoa.