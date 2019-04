© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo sul campo della Fiorentina, l'attaccante del Frosinone Marcello Trotta ha analizzato in mixed zone: "Sicuramente la vittoria contro il Parma, mentalmente, ci ha sbloccato tanto. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra che vuole lottare fino alla fine. Oggi abbiamo fatto un grande risultato in un campo molto difficile e ne siamo contenti - riporta Firenzeviola.it -. Dobbiamo finire dando il meglio di noi stessi. La Fiorentina ha grandi giocatori di qualità ma siamo stati bravi a contenerli. Chiesa lo conosciamo tutti ormai, oggi siamo stati bravi a concedergli pochi spazi. Sicuramente avrà futuro. Baroni e Sportiello conoscono bene l'ambiente fiorentino. Non ci hanno dato grandi consigli perché sappiamo tutti che squadra è la Fiorentina".