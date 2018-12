© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Punto mercato Frosinone sulle colonne de Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Tre casi da risolvere per il club ciociaro, ovvero Cristian Molinaro, Lorenzo Crisetig e Raman Chibsah. In difesa in arrivo sicuramente un innesto: il nome più caldo è quello di Ervin Zukanovic, trentunenne del Genoa in uscita dalla formazione di Cesare Prandelli.