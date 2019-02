© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Valzania è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal kick-off di Frosinone-Lazio: "La partita contro il Bologna ci ha dato più consapevolezza, è stata vittoria importante, ci dà più voglia di andare a conquistare punti. Oggi affrontiamo una gara non facile, ma dopo questo successo ci arriviamo carichi e vogliosi. Dobbiamo guardare partita per partita, senza preoccuparci che avremo la Juve o tra tre gare la Roma. Dobbiamo giocarcela con chiunque senza paura ma con rispetto, mettendocela tutta per conquistare punti".