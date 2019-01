Frosinone, Valzania si presenta: "Venire qui è stata una mia scelta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il giorno di Luca Valzania in casa Frosinone, che si presenta ai nuovi tifosi, direttamente dalla sala stampa dello stadio ‘Benito Stirpe’: “Una trattativa rapida, venire a Frosinone è stata una mia scelta, soprattutto dopo aver parlato con la dirigenza, che mi ha voluto fortemente”.

Il prossimo impegno contro la sua ex squadra…

“A Bergamo in questi sei mesi ho giocato poco e ora voglio dimostrare tutto il mio valore. Sono carico e soprattutto c’è da sfatare il tabù delle vittorie in casa”.

Ha già affrontato diverse volte il Frosinone, da cosa è rimasto colpito?

“Ho giocato quattro volte contro i giallazzurri ed ho sempre trovato un ambiente positivo, con un pubblico pronto ad incitare. La salvezza? Ci credo e come me tutta la squadra, poi starà a noi dimostrarlo in campo”.

Qual è il ruolo che preferisce?

“Sono più un’incontrista, volto alla fase offensiva, non arrivo con il posto assicurato, ma voglio fare bene e dimostrare al mister di poter aiutare la squadra”.