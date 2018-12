© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da Sky Sport, in questo momento all’interno dello stadio Benito Stirpe è in corso un vertice. Il Frosinone sta decidendo il futuro del tecnico Moreno Longo dopo il ko contro il Sassuolo. Presenti il presidente Stirpe, il dg Salvini, il ds Giannitti e il consulente di mercato Capozucca.