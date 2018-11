Frosinone, Zampano: "Possiamo giocarcela con tutti. Inter? Ho fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Zampano, esterno del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Day. Queste alcune battute riportate dal sito ufficiale del club: "All’inizio abbiamo fatto fatica, cosa anche abbastanza normale vista la caratura delle squadre affrontate. Non era facile assemblare una squadra praticamente tutta nuova. Ora siamo più equilibrati, i risultati stanno arrivando, ma non bisogna abbassare la guardia. Perché ho scelto il Frosinone? Era una sfida importante, ma della società giallazzurra mi ha colpito soprattutto il progetto. Salvarsi sarà fondamentale, se lo meritano i tifosi, che ci sono stati vicini sempre, anche nei momenti difficili, gli applausi non sono mai mancati. L'Inter? Sono fiducioso, anche contro la Juventus abbiamo dimostrato di potercela giocare, difendendoci con tanto ordine. Sono partite strane, a volte decise da episodi. L’Inter ha un grande allenatore, ma possiamo fare bene. Serve anche fortuna".