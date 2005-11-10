Frosinone, Zerbin: "In Alvini ci vedo qualcosa sia di Conte che di Spalletti"

L'esterno del Frosinone Alessio Zerbin ha parlato a Sky Sport dell'ottimo avvio di stagione della squadra di Alvini. Queste le sue parole:

In estate ha sentito il richiamo, dopo la prima positiva esperienza.

"Ero stato benissimo, questo è stato il mio punto di partenza. Avevo conquistato la Nazionale e mi aveva permesso di restare a Napoli, ora spero di ripetermi, il percorso è lungo ma ci divertiamo e credo si veda".

Cosa le sta dando Alvini?

"Nel mister vedo un po' di Conte e di Spalletti, per l'allenamento, per la passione e per la ricerca del dettaglio. Non è banale, ci fa vedere anche un passaggio sbagliato di mezzo metro ed è una cosa che fanno anche Conte e Spalletti. Ci tratta come fossimo i suoi figli, andrebbe in guerra per noi".

Le gioie più grandi della sua carriera?

"L'emozione che ti dà la Nazionale è il sogno più grande di ogni calciatore. Appena sotto metto lo Scudetto a Napoli, per quello che ha rappresentato per città e popolo. Poi l'esordio in Champions, che è più una cosa mia. Anche quello è un sogno".

Quanto vi divertite al Frosinone?

"Tantissimo. Durante la settimana ci facciamo il mazzo, ma abbiamo capito che seguendo il mister possiamo divertirci. E da fuori si vede, siamo un bellissimo gruppo e questo è alla base dei risultati che stanno venendo fuori".