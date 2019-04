Fuga Barça e ressa Champions: il calendario Liga fino alla fine

Fonte: A cura di Giacomo Iacobellis

© foto di Insidefoto/Image Sport

Barcellona (79 punti), Atletico (62) e Real Madrid (57): il podio della Liga 2018-2019, fatta eccezione per il prestigio della seconda o terza posizione, non sembra avere troppi punti interrogativi a otto giornate dal gong finale. Resta invece ancora tutto da scrivere il quarto posto, occupato al momento dalla sorpresa Getafe. Trascinata dalle reti dei due veterani Jaime Mata e Jorge Molina, la squadra di Pepe Bordalás è infatti la vera rivelazione di questo campionato. 47, finora, i punti conquistati, anche se nelle ultime tre gare sono arrivati solamente due pareggi e una sconfitta. Un calo evidente del quale stanno provando ad approfittare due compagini storiche come Valencia e Siviglia rispettivamente quinta e sesta forza della classifica con appena una lunghezza in meno rispetto agli 'Azulones'. Senza dimenticare proprio l'Alaves e l'Athletic (tre vittorie nelle ultime tre), vicinissime alla zona Champions con 44 e 43 punti. La lotta, serrata ed emozionante, preannuncia così grande spettacolo già dal prossimo turno di Liga. Con partite apparentemente facili, ma da non sottovalutare, e lo scontro diretto tra Getafe e Athletic al Coliseum.

La classifica:

Barcellona 79

Atletico Madrid 62

Real Madrid 57

Getafe 47

Valencia 46

Siviglia 46

Alaves 44

Athletic 43

Real Sociedad 40

Betis 40

Eibar 39

Leganes 39

Espanyol 35

Girona 34

Levante 32

Valladolid 30

Villarreal 30

Celta Vigo 29

Rayo Vallecano 24

Huesca 23

Queste le ultime otto giornate di Liga:

31° turno

Sabato

13:00 Girona - Espanyol

16:15 Real Madrid - Eibar

18:30 Vallecano - Valencia

20:45 Barcellona - Atl. Madrid

Domenica

12:00 Alaves - Leganes

14:00 Getafe - Ath. Bilbao

16:15 Valladolid - Siviglia

18:30 Celta Vigo - Real Sociedad

18:30 Levante - Huesca

20:45 ​​​​​​​Betis - Villarreal

32° turno

13.04 13:00 Espanyol-Alaves

13.04 16:15 Huesca-Barcellona

13.04 18:30 Atl. Madrid-Celta Vigo

13.04 20:45 Siviglia-Betis

14.04 12:00 Valladolid-Getafe

14.04 14:00 Ath. Bilbao-Vallecano

14.04 16:15 Real Sociedad-Eibar

14.04 18:30 Girona-Villarreal

14.04 20:45 Valencia-Levante

15.04 21:00 Leganes-Real Madrid

33° turno

19.04 21:00 Alaves-Valladolid

20.04 13:00 Celta Vigo-Girona

20.04 16:15 Eibar-Atl. Madrid

20.04 18:30 Vallecano-Huesca

20.04 20:45 Barcellona-Real Sociedad

21.04 12:00 Levante-Espanyol

21.04 14:00 Getafe-Siviglia

21.04 16:15 Real Madrid-Ath. Bilbao

21.04 18:30 Villarreal-Leganes

21.04 20:45 Betis-Valencia

34° turno

23.04 19:30 Huesca-Eibar

23.04 20:30 Valladolid-Girona

23.04 21:30 Alaves-Barcellona

24.04 19:30 Atl. Madrid-Valencia

24.04 20:30 Espanyol-Celta Vigo

24.04 20:30 Leganes-Ath. Bilbao

24.04 21:30 Levante-Betis

25.04 19:30 Siviglia-Vallecano

25.04 20:30 Real Sociedad-Villarreal

25.04 21:30 Getafe-Real Madrid

35° turno

27.04 13:00 Ath. Bilbao-Alaves

27.04 16:15 Atl. Madrid-Valladolid

27.04 18:30 Leganes-Celta Vigo

27.04 20:45 Barcellona-Levante

28.04 12:00 Valencia-Eibar

28.04 14:00 Girona-Siviglia

28.04 16:15 Real Sociedad-Getafe

28.04 18:30 Villarreal-Huesca

28.04 20:45 Vallecano-Real Madrid

29.04 21:00 Betis-Espanyol

36° turno *

05.05 20:00 Alaves-Real Sociedad

05.05 20:00 Celta Vigo-Barcellona

05.05 20:00 Eibar-Betis

05.05 20:00 Espanyol-Atl. Madrid

05.05 20:00 Getafe-Girona

05.05 20:00 Huesca-Valencia

05.05 20:00 Levante-Vallecano

05.05 20:00 Real Madrid-Villarreal

05.05 20:00 Siviglia-Leganes

05.05 20:00 Valladolid-Ath. Bilbao

37° turno *

12.05 20:00 Ath. Bilbao-Celta Vigo

12.05 20:00 Atl. Madrid-Siviglia

12.05 20:00 Barcellona-Getafe

12.05 20:00 Betis-Huesca

12.05 20:00 Girona-Levante

12.05 20:00 Leganes-Espanyol

12.05 20:00 Real Sociedad-Real Madrid

12.05 20:00 Valencia-Alaves

12.05 20:00 Vallecano-Valladolid

12.05 20:00 Villarreal-Eibar

38° turno *

19.05 20:00 Alaves-Girona

19.05 20:00 Celta Vigo-Vallecano

19.05 20:00 Eibar-Barcellona

19.05 20:00 Espanyol-Real Sociedad

19.05 20:00 Getafe-Villarreal

19.05 20:00 Huesca-Leganes

19.05 20:00 Levante-Atl. Madrid

19.05 20:00 Real Madrid-Betis

19.05 20:00 Siviglia-Ath. Bilbao

19.05 20:00 Valladolid-Valencia

* Orari, anticipi e posticipi ancora da definire