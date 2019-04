Fulham, Sessegnon non resterà in Championship. Juve sulle tracce

Ryan Sessegnon vuole lasciare il Fulham. Dopo la retrocessione dei cottagers l'esterno sinistro, reduce dalla sua prima stagione in Premier Laegue, ha ricevuto molte offerte e non è per questo disposto a scendere in Championship. Su di lui anche la Juventus. Intervistato da Sky Sports News ha dichiarato: "Sono ancora un giocatore del Fulham, ho un contratto fino al 2020. Per cui in questi termini resto un giocatore del Fulham ed è tutto quello che ho da dire al momento".