© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riflessioni in corso sul futuro di Gregoire Defrel, attaccante attualmente alla Sampdoria ma di proprietà della Roma. Sulle tracce del giocatore francese c'è il Fulham e la società blucerchiata in questi giorni sta riflettendo sul possibile via libera.

In caso di partenza di Defrel, la Samp dovrà tornare sul mercato per sostituirlo e, scrive la 'Gazzetta dello Sport', da monitorare il nome di Mattia Destro, attaccante ai margini del Bologna.