Fuori dal progetto: l'ennesima porta in faccia dell'Inter a Icardi

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Chi comanda ha detto a Icardi di restare". A questo punto è lecito chiedersi a chi si riferiva Wanda Nara. Le cui parole avevano fatto pensare che, in seno all'Inter, vi fosse una spaccatura sulla questione legata a Mauro Icardi. E che magari la dirigenza, Marotta in primis, non avesse il pieno appoggio della proprietà nella gestione dell'ex capitano ed ex numero 9. Perché chi comanda, oggi, è Steven Zhang, che era ad Appiano Gentile con lo stesso Marotta e Piero Ausilio. E ha mandato un messaggio chiaro: a Mauro, a Wanda, ai tifosi dell'Inter.

Icardi è fuori dal progetto. È l'ennesima porta sbattuta in faccia dall'Inter nei confronti dell'attaccante argentino. Che ha sempre fatto trapelare la voglia di rimanere in nerazzurro, e su questo punto fin qui ha sbattuto contro un muro fatto di rifiuti. Prima la fascia da capitano, poi il numero 9. Ha il 7 sulla schiena, ma tutto fa pensare che sia temporaneo, con Alexis Sanchez che dovrebbe andare a richiederlo. Una richiesta fatta e che non poteva essere negata, ma a breve l'Inter avrà un altro motivo di farlo.

Il muro contro muro continua. Il vertice di oggi ha dato questo responso, e a Icardi restano soltanto cinque giorni per capire se gli toccherà rimanere fermo per una stagione, o magari soltanto sei mesi, in caso di clamoroso ripensamento a gennaio. Finora, di spiragli ne ha concessi pochi, anche perché oltre all'Inter ha sempre valutato solo e soltanto la Juventus. Le prove di disgelo tra i due club vanno avanti, mentre il tempo scorre: faranno in tempo?