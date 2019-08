© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic sta per salutare la Juventus, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In sede di compilazione della lista Champions, infatti, la sensazione è che sarà lui l'escluso di Maurizio Sarri e per questo il futuro sarà altrove. Il Borussia Dortmund, come raccontato su queste colonne, si è mosso. Il Bayern Monaco altrettanto. Ed è testa a testa in Bundesliga per l'ariete croato.