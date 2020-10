Fuori dalle liste, non dagli allenamenti: Milik in gruppo alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar

Arkadiusz Milik si sta regolarmente allenando in gruppo. Escluso dalla lista consegnata alla Lega Serie A e da quella consegnata alla UEFA per l'Europa League dopo un'estate che avrebbe dovuto portarlo lontano da Napoli, il centravanti polacco è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la pausa per le sfide tra nazionali. A evidenziarlo lo stesso club partenopeo, che tra le foto del report odierno ha ripreso anche Milik.