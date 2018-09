Fuori Insigne e Verdi: Ancelotti cambia il Napoli per ribaltare il match

Farà sicuramente discutere nel post-gara la decisione di Carlo Ancelotti di effettuare due sostituzioni all'intervallo di Sampdoria-Napoli, partita sul 2-0 dopo 45 minuti. Fuori Verdi e soprattutto Insigne per far spazio a Mertens e Ounas. Non cambia il modulo, cambiano gli uomini: Napoli chiamato all'ennesima rimonta.

Clicca qui per la diretta testuale di Sampdoria-Napoli