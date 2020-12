Furia Hernandez, l’inarrestabile terzino del Milan è l’arma segreta dei rossoneri

vedi letture

Provate a fermarlo. Theo Hernandez è stato il fattore in più del Milan in questi mesi, l’arma segreta che sfodera la squadra rossonera quando le cose si mettono male. Esempio? Doppietta contro il Parma che ha salvato il gruppo di Pioli dal ko, oppure il gol allo scadere contro la Lazio che ha regalato la vittoria e il primato in classifica alla sosta di Natale. Ma ancora, il secondo gol del Milan in casa del Sassuolo con Theo che si auto lancia in profondità per poi servire Saelemaekers a porta spalancata. In totale sono 4 gol e 5 assist in appena 13 partite per il laterale francese (ha saltato la gara di Genova per affaticamento muscolare). Theo Hernandez, con il suo splendido stacco al 92', ha trovato il suo undicesimo gol con la maglia del Milan. Il terzino francese ha così eguagliato diversi rossoneri nella classifica all-time dei marcatori del Diavolo: Bollano, Meazza, Ganz, Arnoni, Gabardo, Guly, Honda, Carotti, Ancelotti, Rui Costa e Rino Gattuso.

In un anno e mezzo si è già imposto come uno dei migliori terzini della storia del club, e per sua stessa ammissione spera di diventare con il tempo uno dei migliori al mondo. C’è ancora da lavorare ma la strada è sicuramente quella giusta. Strappato dal Real Madrid nell’estate del 2019 per 20 milioni di euro, ora Theo vale oltre 60 milioni, ed è uno dei pupilli di Paolo Maldini. Il dirigente milanista non poteva scegliere erede migliore nel suo ruolo (Paolo di recente è stato eletto miglior terzino della storia del calcio da France Football) e spera che Hernandez possa crescere ancora di più per portare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.