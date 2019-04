Furia Milan allo Stadium, Leonardo chiede rispetto

© foto di Federico Gaetano

Il Milan è uscito nuovamente sconfitto dallo Juventus Stadium. I rossoneri negli ultimi anni non hanno mai conquistato un punto nel nuovo impianto sportivo bianconero. La squadra di Gattuso questa volta ha messo in difficoltà la formazione di Allegri, che solo all’83esimo è riuscita a ribaltare la sfida con il 2-1 di Kean, ma le polemiche più grandi sono scoppiate a fine match quando il direttore generale del Milan, Leonardo, si è presentato davanti le telecamere per chiedere rispetto nei confronti della società rossonera. Tanti gli episodi dubbi sotto la lente d’ingrandimento, ma quello più clamoroso è il fallo di mano di Alex Sandro non fischiato nel primo tempo: “Era rigore netto, l’hanno visto tutti. L’arbitraggio è stato inadeguato e siamo dispiaciuti. Ci vuole più rispetto da parte di tutti”, ha espresso con chiarezza Leonardo. “Il comportamento generale dell'arbitro ha causato delle reazioni, l'ammonizione di Calhanoglu è incomprensibile. Ha condizionato abbastanza. Sono situazioni che dispiacciono molto".

Sulla stessa linea anche il portiere Pepe Reina: “Un pochino esci sempre sconfitto da questo stadio ma a tutti i livelli. Quando ci sono da prendere decisioni cinquanta e cinquanta, difficilmente vieni premiato. Il rigore per fallo di mano era netto”, spiega l’ex portiere del Napoli. “La gestione della gara penso sia stata diversa da come avrebbe dovuto essere. Anche su Romagnoli e Mandzukic poteva chiamare il VAR, sono episodi plateali poi è un peccato perché rimane l’amaro in bocca. Preferisco parlare della prestazione positiva della squadra”.

Il Milan tuttavia ha mostrato segnali di ripresa dopo la sfida con l’Udinese, e se avesse resistito altri 10 minuti, avrebbe portato a casa almeno un punto, vitale per la corsa Champions. Ancora una volta si è messo in evidenza Piatek, grazie al suo 21esimo gol in campionato, il decimo con la maglia del Milan (coppe comprese). Il bomber polacco sta diventando sempre più determinate. Ora i rossoneri si giocheranno tutto contro la Lazio sabato prossimo a San Siro.