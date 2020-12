Furto in casa Paolo Rossi, la moglie: "Hanno voluto infangarlo quando tutta Italia piangeva"

vedi letture

Terribile atto di sciacallaggio quello avvenuto a Bucine in provincia di Arezzo, in casa di Paolo Rossi. Dei ladri sono entrati nella casa del campione del mondo nel giorno dei suoi funerali. Ne ha parlato Federica Cappelletti, moglie di Pablito, interpellata da QN: “Non bastava la morte di Paolo hanno voluto infangarlo nel momento in cui tutti in Italia piangevano per la sua scomparsa. Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne fregherebbe niente. Ma è il gesto che stordisce”.