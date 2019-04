Future Cup, la Juve U17 riscatta la prima squadra: battuta l'Ajax in finale

Fonte: inviato a Torino

© foto di Marco Spadavecchia

C’è una Juventus che cresce all’ombra della Mole, riesce a dare grosse soddisfazioni e riscatta la prima squadra. E’ la formazione Under 17 di mister Francesco Pedone, che vince la Future Cup 2019 battendo in finale i pari età dell’Ajax. Si conclude nel migliore dei modi il percorso dei bianconeri nel torneo internazionale di Amsterdam, che a un certo punto ha avuto una certa affinità con la Champions. Prima della finalissima, vinta per 2-1 e decisa dalle reti di Omic e Da Graca, la formazione juventina aveva affrontato – e battuto ai calci di rigore – l’Atletico Madrid.

Una grandissima soddisfazione per il club, che misura positivamente la crescita del gruppo. “Vincere un evento del genere, con squadre fortissime che partecipano, è una grande soddisfazione – ammette mister Pedone -. Siamo contenti per i ragazzi, i veri protagonisti di questa tre giorni: per loro è stata sicuramente un’esperienza importante, coronata dalla grande impresa di aver battuto l’Ajax, padrona di casa e una delle squadre giovanili più importanti in circolazione”.