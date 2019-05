© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina fa il borsino del futuro di Massimiliano Allegri dopo l'addio alla Juventus e mette in lista sostanzialmente quattro opzioni. La prima, e quella più accreditata, è un anno di stop e riposo che vale il 60% della torta. La seconda è quella che porta all'immediato ingaggio da parte del PSG, con Buffon sponsor dell'affare (30%). La terza e la quarta, appaiate al 5% di possibilità portano all'Inter, dove Marotta lo accoglierebbe volentieri in caso di "no" da parte di Conte, oppure il Bayern Monaco, visto che in Germania lo indicano come profilo giusto per la panchina dei bavaresi post Kovac.