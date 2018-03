Futuro altrove, presente da leader: de Vrij fa le fortune della Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' in scadenza contrattuale ed è certo di salutare la Lazio al termine della stagione, con l'Inter che lavora per assicurarselo a parametro zero. Stefan de Vrij, tuttavia, sta dimostrando di essere un professionista esemplare e ha intenzione di onorare la maglia biancoceleste fino all'ultima gara in cui la indosserà. E' stato lui, infatti, a chiudere i giochi nel match in Ucraina contro la Dinamo Kiev con la rete del definitivo 2-0. Preziosissimo in difesa, così come in area avversaria. Perché l'olandese è arrivato alla quinta rete stagionale, bottino niente male per chi di mestiere è impegnato a evitare che siano gli altri a fare gol. Intanto la Lazio festeggia e può farlo anche grazie a de Vrij che, al netto delle tante voci legate al suo nome, fa ancora le fortune dei biancocelesti.