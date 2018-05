Futuro Balotelli: tante possibilità, ma Supermario vuole la Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime sul futuro di Mario Balotelli sulla Gazzetta dello Sport. Supermario gradirebbe tornare in Italia nonostante gli interessi di OM, Borussia Dortmund e Arsenal. In Italia il suo agente Mino Raiola lo sta trattando con la Roma, mentre il Napoli non sembra più una pista concreta dopo le parole di De Laurentiis. Alla finestra ci sono anche Genoa e Parma che valutano la fattibilità dell'operazione, con Balotelli che si libererà dal Nizza sotto pagamento di un indennizzo di circa 10 milioni.