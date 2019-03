© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro del centrocampista classe '97 Nicolò Barella. Il Cagliari valuta il suo centrocampista 50 milioni di euro e in questo momento, si legge, l'Inter è il club maggiormente in vantaggio per la sua acquisizione. Anche se la società nerazzurra in questo momento non sembra intenzionata a spendere una cifra così alta.