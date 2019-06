Futuro Chiesa: il comunicato dei Della Valle passa la palla a Commisso

© foto di Federico De Luca

"L'attuale proprietà tiene a precisare che Chiesa ha un contratto lungo con la Fiorentina e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze". Con questo comunicato i Della Valle hanno probabilmente chiuso la lunga era dei comunicati viola sottolineando come la cessione del club avverrà con il giovane talento della Nazionale nel pacchetto. Un modo per smarcarsi da tutte le notizie che riguardano il futuro del giocatore, accostato un giorno alla Juventus e un giorno all'Inter, come se fosse la pallina di un flipper.

PALLA A COMMISSO - In pratica, la notizia che viene fuori da questo ennesimo comunicato, è che i Della Valle passeranno la palla nelle mani di Commisso, arrivato ieri a Milano proprio per chiudere l'acquisto della società. E' chiaro che comprare una squadra con o senza un calciatore che vale ben più di 50 milioni, fa la differenza. In sintesi, questo comunicato è l'ennesimo indizio di una trattativa che pare ormai essere arrivata nella sua fase conclusiva, con i viola che passeranno nelle mani dell'imprenditore italo-americano prima di fare tutti i conti sul piano tecnico.

UN ALTRO INDIZIO - Domani dovrebbe essere il giorno decisivo che potrebbe portare la Fiorentina nelle mani del suo nuovo proprietario italo-americano. Solo dopo che arriverà l'ufficialità, si potrà concretamente a parlare del futuro di Chiesa. L'attaccante è molto legato a Firenze e ai tifosi viola, anche la sua decisione passerà tutta dal progetto tecnico che Commisso prevederà per la squadra toscana una volta insidiato allo stadio Franchi.