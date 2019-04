Futuro Conte: la Roma lo intriga. Ma il suo sogno è il Manchester United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte è intrigato dall'ipotesi Roma, racconta oggi Sportmediaset. Sono giorni caldi per capire quale sarà il futuro dell'ex ct azzurro, con la Roma che sta spingendo per averlo in panchina la prossima stagione anche se le condizioni poste sono l'approdo in Champions e la permanenza dei big. Lo stesso Conte nelle ultime ore ha discusso anche con Gianluca Petrachi, attuale ds del Toro e prossimo uomo mercato giallorosso, per l'emittente.

Sullo sfondo l'Inter e, soprattutto, i top club esteri: il PSG e il Bayern Monaco, che ancora non hanno deciso le sorti della panchina del prossimo anno. Ma il sogno del tecnico resterebbe il Manchester United nonostante il recente rinnovo triennale firmato dal Solskjaer.