Antonio Conte torna in prima fila per l'Inter, in caso di addio a Spalletti: la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione del tecnico leccese dopo l'intervista concessa oggi alla rosea (QUI la chiusura alla pista Roma, QUI il commento all'ipotesi di un ritorno a Torino). Improbabile una rottura tra la Juventus e Allegri, Conte segue da vicino le vicende di Bayern Monaco e PSG, ma anche del Manchester United, dove la conferma del tecnico Solskjaer è già in dubbio nonostante un lungo rinnovo firmato un mese e mezzo fa. Ma è a Milano che l'esigente ex allenatore del Chelsea potrebbe trovare una rosa competitiva e la disponibilità ad accontentarlo sul mercato. L'unico ostacolo sono i due anni di contratto che Spalletti conserva con la società di Suning, una questione che crea più di un imbarazzo nel mondo nerazzurro. Tagliata fuori la Roma, dopo le parole di oggi.

Le percentuali:

55% Inter

20% Manchester United

10% Bayern Monaco

10% PSG

5% Juventus