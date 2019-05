© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, negli ultimi giorni Giuseppe Marotta ha incontrato personalmente Antonio Conte per rassicurarlo sui suoi piani interisti e confermargli che sarà lui il prossimo tecnico nerazzurro riportando proprio il club di Zhang in pole per il futuro dell'ex ct azzurro. Conte aspettava proprio questa chiamata prima di rispondere alla proposta della Roma, anche se prima di poter chiudere l'eventuale accordo con l'Inter, dovrà essere risolta la grana Spalletti, ancora saldamente titolare della panchina interista.