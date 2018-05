Futuro Cristante, c'è solo la Roma. E l'Atalanta stringe per Defrel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale. La trattativa con la Roma è ormai agli sgoccioli in virtù del blitz nella Capitale di Sartori e Percassi di qualche giorno fa.

Per il calciatore ex Benfica già pronto un contratto quinquennale da due milioni di euro netti a stagione. All'Atalanta andranno invece 25 mln di euro, oltre a Gregoire Defrel in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club giallorosso. In questi giorni, proprio il club orobico sta provando a trovare la quadra con l'attaccante francese.