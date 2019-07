© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti club sulle tracce di Patrick Cutrone, attaccante classe '98 in uscita dal Milan. Secondo 'SportMediasset', in questo momento in vantaggio nella corsa per il giovane centravanti rossonero c'è il Sassuolo, club alla ricerca del sostituto di Babacar. Quest'ultimo, a sua volta, è alla ricerca di una nuova sistemazione.