© foto di Federico De Luca

Dal giorno dell'annuncio del suo addio alla Roma, il futuro di Daniele De Rossi è stato accostato al Boca Juniors, squadra argentina di cui il centrocampista si è sempre dichiarato simpatizzante. Secondo l'emittente TNT Sports la prossima settimana potrebbero esserci novità in tal senso: dopo la finale di Copa Superliga fra Boca Juniors e Tigre (in programma il 2 giugno), infatti, il direttore sportivo Xeneize Nicolas Burdisso dovrebbe prendere un aereo per venire in Europa a portare avanti le varie trattative. E fra i vari impegni, Burdisso potrebbe anche trovare il tempo per un faccia a faccia diretto con l'oramai ex capitano della Roma.