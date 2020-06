Futuro della Roma, Pallotta al bivio: trovare liquidità o sedersi di nuovo con Friedkin

vedi letture

Anche a Trigoria attendono di conoscere quale sarà il piano a medio termine di Pallotta. Perché sul lungo periodo - sottolinea Il Messaggero - il proposito dell'azionista di maggioranza del club non cambia: cedere la Roma. Agevolato dal decreto liquidità che gli permetterà di ritardare fino al 31 dicembre 2020 quello che resta della ricapitalizzazione (55 milioni), con la questione-stadio che ha ripreso linfa e potrebbe ottenere il via libera del Comune più la flebile speranza di agganciare sul campo l'accesso alla futura Champions (che porta in dote 50-60 milioni), ha deciso di rifiutare la nuova proposta avanzata da Friedkin.

Due scenari possibili - Nell'ottica del prender tempo, l'entrata di nuovi soci di minoranza che possano garantire, insieme a operazioni di factoring, liquidità immediata al club e permettere così l'interregno. E il secondo rivalutare la società e sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per la cessione dell'intero pacchetto, in una posizione più forte di quella attuale. Nel primo caso Goldman Sachs s'è già data da fare, inviando nuovamente il teaser di quattro pagine che illustra i vantaggi nell'entrare nel mondo Roma a diversi potenziali investitori. Brochure che è finita anche nelle mani di Joseph DaGrosa, gestore di un fondo di private equity (il General American Capital Partners di Miami) che partecipò all'acquisizione del Bordeaux 15 mesi fa insieme alla società King Street. Ma come lui sono almeno una decina i destinatari del dossier-Roma. Nel secondo scenario, al momento rimane in gioco soltanto Friedkin.