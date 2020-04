Futuro di Thiago Silva, l'agente non chiude al Milan: "Nel calcio tutto è possibile"

Si è parlato ieri di un'ipotesi di ritorno al Milan per Thiago Silva. Dopo otto stagioni, il difensore brasiliano lascerà il Paris Saint-Germain e c'è molta curiosità per vedere dove si accaserà e quale maglia indosserà il prossimo anno. Il suo agente, Paulo Tonietto non ha chiuso definitivamente la porta ai rossoneri: "Nel calcio tutto è possibile - ha detto in esclusiva il procuratore a Milannews.it - ma dobbiamo aspettare cosa accadrà a causa della pandemia. Lui ha una grande ammirazione per il Milan, sono stati gli anni che hanno segnato la sua carriera. Sa del grande affetto dei tifosi".