Futuro Gabigol, il vicepresidente del Flamengo: "Tutto verrà risolto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcos Braz, vice presidente del Flamengo, parla a Globoesporte del futuro di due grandi protagonisti del successo in Libertadores, il tecnico Jorge Jesus e l'attaccante Gabigol, il cui destino è incerto: "Il risultato della finale non cambia nulla. Le persone che si prendono cura della sua carriera di Gabigol sono serie, così come lo è il Flamengo. Gabriel è campione, il Flamengo pure. Ovviamente i due gol segnati da Gabriel sono stati molto importanti, ma non c'è molto da dire. Nella mia intervista di qualche tempo fa sembrava che avessi un problema, ma non è affatto un problema. Se c'è una persona che ha combattuto perché il giocatore fosse qui, quello sono io. Ovviamente ho avuto tutto il sostegno del presidente, di altre persone, ma ho sempre creduto in lui e nelle sue caratteristiche. Penso che fosse ciò di cui Flamengo aveva bisogno. Sono molto calmo e felice con Gabriel e i suoi gol. Tutto sarà risolto al momento giusto".