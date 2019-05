© foto di Giacomo Morini

Quale futuro per Rino Gattuso? Un’offerta concreta, rivela la Gazzetta dello Sport, al momento in mano non ce l’ha. L’orientamento di massima sarebbe privilegiare la pista estera, con la Spagna in cima alla lista delle preferenze. Per quanto riguarda l'italiana da segnalare un vecchio sondaggio della Roma e uno più recente della Samp. Nelle ultime sono spuntare le piste legate a Lazio e Fiorentina: Montella ha altri due anni di contratto, ma l’imminente cambio di proprietà fra i Della Valle e Commisso potrebbe cambiare gli scenari. Una piazza che a Gattuso, non dispiacerebbe.