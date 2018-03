Futuro già deciso? Emre Can zittisce le voci attraverso i social

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un futuro ancora tutto da decifrare e soprattutto la volontà ferrea di servire la causa del Liverpool al meglio sino al termine della stagione. Questo è quanto emerge dai profili social del centrocampista Emre Can, obiettivo di mercato della Juventus. Il tedesco mette a tacere le voci degli ultimi giorni che lo volevano proiettato verso una nuova avventura professionale a discapito della sua attuale esperienza ad Anfield con una Instagram Story attraverso cui smentisce le chiacchiere della stampa dell’ultimo periodo e si proietta ad un pronto recupero dall’ultimo problema al ginocchio che gli ha imposto l’abbandono del ritiro della Nazionale tedesca. Per il futuro ci sarà tempo, con le immutate speranze bianconere. Emre Can, per ora, pensa solo al Liverpool.