Futuro Ibrahimovic, Napoli nì e amore Inter. Bologna terzo incomodo

Zlatan Ibrahimovic farà di tutto per tornare in Italia. E' la convinzione della Gazzetta dello Sport dopo l'intervista allo svedese, che ha due strade aperte per il ritorno in Serie A e una terza che ha il sapore della suggestione e di un calcio che non c'è più.

Il Napoli - La maglia azzurra stuzzica il campione svedese, che vorrebbe seguire le orme di Maradona. De Laurentiis non lavora volentieri a progetti a breve termine ma con Raiola i rapporti sono buoni e il fatto che l'agente sia spesso in città per risolvere la grana Insigne, potrebbe facilitare il tutto. Magari Ibra potrebbe trovare spazio in caso di addio di Mertens verso la Cina. La porta non è del tutto chiusa.

L'Inter - Ibra ama Milano e ama i colori nerazzurri. Il club di Suning avrebbe i requisiti per farlo firmare ma Sanchez assicura che tornerà prima della fine di gennaio e quindi l'acquisto di un altro attaccante pare superfluo. Solo la corsa scudetto che accomuna l'Inter al Napoli potrebbe far rivivere una rivalità a distanza anche in chiave mercato.

Il Bologna - Mihajlovic, amico di Zlatan, gli ha promesso di renderlo re incontrastato della sua squadra. Di metterlo al centro di un progetto poco stancante e molto redditizio in termini di gol. Se le big dovessero dimenticarselo, il rapporto con Sinisa potrebbe fare la differenza.