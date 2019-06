Futuro Icardi, a breve il summit Wanda-Marotta. L'Inter vuole cederlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di rientro dalla Thailandia, Wanda Nara ha già in agenda nei prossimi giorni un incontro nella sede dell'Inter con Giuseppe Marotta. Argomento della discussione sarà il futuro di Mauro Icardi, col club nerazzurro che ribadirà all'ex capitano - tramite la sua moglie-agente - la volontà di cedere l'ex capitano.

Non ci sono più margini? Icardi, scrive il 'Corriere dello Sport', vorrebbe incontrare nei prossimi giorni il presidente Zhang in prima persona: un modo per capire se ci sono i margini per ricucire il rapporto, vista la sua volontà di proseguire la sua esperienza a Milano almeno per un altro anno. Al momento, però, non sembrano esserci grossi margini: l'arrivo di Dzeko è imminente e il nuovo allenatore Antonio Conte ha chiesto l'arrivo anche di un altra prima punta, possibilmente Romelu Lukaku.

Difficile la cessione entro fine mese - Per il club nerazzurro, la soluzione ideale è la cessione di Icardi entro fine mese. Soluzione difficile, sia perché da parte del calciatore non c'è alcuna fretta di andar via, sia perché all'orizzonte non ci sono offerte.