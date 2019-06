Futuro Icardi, Wanda Nara sta pensando di lasciare 'Tiki-taka'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Pronta a lasciare la procura di Mauro se me lo chiederà". Così qualche giorno fa Wanda Nara, nel corso di una intervista al quotidiano francese 'L'Equipe', in merito alla decisione di gestire gli affari del centravanti dell'Inter. In quella occasione, la moglie-agente dell'ex capitano nerazzurro spiegò che la decisione fu presa proprio da Icardi e che in alcun modo lei vuole ostacolare la sua carriera.

Wanda Nara però - fa sapere l'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica' - per non mettere di nuovo in difficoltà il centravanti di Rosario il prossimo anno sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di lasciare la trasmissione 'Tiki-taka'. Una minore esposizione mediatica per evitare dichiarazioni che poi possono mettere Icardi in difficoltà nello spogliatoio.