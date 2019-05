© foto di PhotoViews

L'avventura di Joao Miranda con la maglia dell'Inter è giunta ormai ai titoli di coda. Il difensore brasiliano lascerà il club nerazzurro in estate e potrebbe tornare in patri: il San Paolo è pronto a riabbracciarlo, ma ci provano anche alcune società europee, alla ricerca di un elemento di esperienza e spessore internazionale.

Tutte le opzioni - Come riporta fcinternews, in prima fila ci sarebbe il Monaco, che lo ha già cercato a gennaio. Miranda, però, è un obiettivo anche del Galatasaray. Marotta e Ausilio aspettano l'offerta più vantaggiosa, cercando di monetizzare dalla cessione di un giocatore che ha ancora un anno di contratto. Al dg non dispiacerebbe impostare un'operazione come quella che portò Tevez al Boca Juniors, concludendo l'affare con il San Paolo: il centrale potrebbe andar via gratis, permettendo però ai nerazzurri di strappare un'opzione di acquisto su alcuni talenti. La scelta finale, probabilmente, spetterà a Miranda stesso: tornare a casa o continuare a giocare in Europa?